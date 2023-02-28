Авербух заявил, что новости о Костомарове «перекручены» журналистами

Режиссер-постановщик шоу с участием Романа Костомарова, чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии находящегося в больнице фигуриста.

— Можете какую-то надежду дать? Новости далеко не всегда позитивные.

— Могу говорить, что мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя.

Ранее «СЭ» стало известно, что состояние фигуриста улучшается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.