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Сегодня, 15:55

Авербух заявил, что готов поддерживать Худайбердиеву и Базина в своих проектах

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух отреагировал на решение фигуристов Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина завершить карьеру.

«Очень яркий дуэт, много всего сделали, чемпионы России. Конечно, им не позавидуешь, что на их спортивную судьбу пришлось время абсолютно несправедливого отстранения наших спортсменов, и они не смогли в полной мере показать себя на международных стартах. Уверен, что они получили любовь за несколько лет выступлений, вошли в элиту танцев на льду. Безусловно, это зрелое решение», — приводит ТАСС слова Авербуха.

При этом он не исключил, что 22-летняя Худайбердиева может возобновить карьеру в будущем.

«Я не исключаю, что, может быть, Лиза продолжит карьеру еще с кем-нибудь, никто не знает. Я в любом случае ребят готов всегда поддерживать. Они выступают и будут выступать в моих проектах, в ближайшее время зрители их смогут увидеть в нашем шоу, которое будет проходить 10-11 мая во дворце гимнастики Ирины Винер», — добавил Авербух.

Худайбердиева и Базин встали в пару в 2020 году. Вместе они стали чемпионами России в 2023-м, также на их счету два серебра и бронза чемпионата страны.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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