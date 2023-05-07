Авербух: «Костомаров медленно, но верно идет на поправку»

Продюсер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в шоу после выздоровления. Ранее он говорил, что ждет фигуриста в шоу уже в этом году.

«Роман медленно, но верно идет на поправку. Не хочется распространять слухи и спекулировать на этой теме. Мы морально поддерживаем Романа», — цитирует РИА Новости Авербуха.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.