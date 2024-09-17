Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:00

Авербух — об участии Овечкина с Навкой в «Ледниковом периоде»: «Все будут счастливы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии дуэта Александра Овечкина и Татьяны Навки в «Ледниковом периоде».

«Из великих хоккеистов у нас выступал Алексей Яшин. Не вижу проблемы. Все будут счастливы. Но пока это все в сослагательном наклонении, было бы здорово увидеть ребят на льду!» — сказал Авербух «СЭ».

Ранее Овечкин заявил о готовности принять участие в «Ледниковом периоде» после завершения карьеры. После этого Навка в интервью «СЭ» также сказала, что не против выступить в дуэте с хоккеистом.

Проект транслируется на Первом канале с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

Александр Овечкин
Илья Авербух
Татьяна Навка
Читайте также
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости