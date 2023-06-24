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Сегодня, 14:16

Авербух высказался о политической ситуации в России

Мария Гусева
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Российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал политическую ситуацию в России.

«Сергей Бодров сказал важные и истинные слова, которые как никогда актуальны в наше непростое время. Сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. История уже знает примеры, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям в стране. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения. Вместе мы сможем многое преодолеть! От каждого из нас зависит настоящее и будущее — свое, семьи, родного города и России. Единство народа, солидарность с Президентом и поддержка взятого курса помогут одержать Победу. Бог с нами! Правда за нами!» — написал Авербух в Telegram-канале.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://t.me/averbukh_ilya/130
Илья Авербух
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