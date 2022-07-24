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Сегодня, 12:24

Авербух восхитился Щербаковой после того, как взял у нее интервью

Виктория Кравченко
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Хореограф Илья Авербух рассказал о встрече с российской фигуристкой Анной Щербаковой. Тренер взял у нее интервью во время VK Fest в Сочи.

«Это была потрясающая беседа. Аня буквально покорила весь зал и меня. Спасибо Анне Щербаковой за искренность, за открытость и за очень интересную беседу.

Это был мой первый опыт в качестве интервьюера. Спасибо, Аня, что ты меня очень поддерживала на протяжении всей беседы. Это была незабываемая встреча!» - написал Авербух в соцсети.

Щербакова принимает участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое на данный момент проходит в Сочи.

Анна Щербакова
Илья Авербух
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