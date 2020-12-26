Авербух восхищен выступлением Щербаковой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» результаты чемпионата России по фигурному катанию среди женщин. Щербакова — первая, Валиева — вторая, Трусова — третья.

— Фантастический прокат Ани Щербаковой, — сказал Авербух. — Судя по той реакции тренерского состава, когда у многих тренеров стояли на глазах слезы, было понятно, через что прошли ребята, чтобы такой прокат состоялся. Аня показала себя фантастическим бойцом и была на голову выше. Бесспорно, лучшая сегодня. Только слова восхищения Ане Щербаковой, Этери Георгиевне Тутберидзе и тем, кто с ней рядом.

Щербакова стала чемпионкой России в третий раз подряд. 16-летняя фигуристка набрала 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ.

(Екатерина Звенигородская)