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Авербух: «Валиева выступлением на «Гран-при» подчеркнула, что является великим талантом»

Авербух высказался о выступлении Валиевой на этапе «Гран-при» в Ванкувере
12:59
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о выступлении Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Ванкувере.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 84,19 балла. Второй идет Елизавета Туктамышева (81,24), третья — Алена Косторная (75,58).

«Бесспорно, выступление Камилы можно оценивать только в превосходных тонах. Она безукоризненно и великолепно выступила, набрала очень высокую сумму баллов. Нужно очень сильно придираться, чтобы найти хоть какие-то изъяны в ее короткой программе. Она еще раз подчеркнула, что является великим талантом, созданным для льда. Наверное, только в превосходных тонах можно говорить о выступлении Камилы. Особенно примечательно, что на разминке у нее несколько раз не получался тройной аксель, но вышла во время соревнований и все сделала. Это говорит о ее психологической устойчивости и бойцовском характере», — цитирует Авербуха ТАСС.

Произвольную программу женщины и мужчины представят 31 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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