Авербух ставит программу сыну Плющенко

Хореограф Илья Авербух ставит программу для сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра. Об этом сообщается в социальных сетях Гном Гномыча.

«Работаем с Ильей Авербухом над моей новой произвольной программой! Кто первый угадает, что это будет за программа — получит в подарок крутой новый мерч от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко в Telegram-канале Плющенко- младший.

В сезоне-2023/24 на «Битве школ» в Москве Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла.