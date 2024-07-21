Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 23:02

Авербух ставит программу сыну Плющенко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Плющенко с сыном.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Хореограф Илья Авербух ставит программу для сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра. Об этом сообщается в социальных сетях Гном Гномыча.

«Работаем с Ильей Авербухом над моей новой произвольной программой! Кто первый угадает, что это будет за программа — получит в подарок крутой новый мерч от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко в Telegram-канале Плющенко- младший.

В сезоне-2023/24 на «Битве школ» в Москве Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла.

Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
Илья Авербух
3
0
Читайте также
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галлямов: «Жалею, что не проиграл спор Дикиджи. Хотя еще есть время»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости