Авербух сравнил уход Трусовой от Тутберидзе с переходом Ягудина от Мишина к Тарасовой

Такое происходило во все времена, и иногда переходы себя оправдывали. Например, Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина, который научил его всей технике, но у них была жесточайшая конкуренция с Женей Плющенко. Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду-2002.

— Болельщики опасаются повторения истории другого перехода, когда Евгения Медведева ушла к Брайану Орсеру от Тутберидзе. Трусовой тоже грозит падение результатов?

— Сейчас параллели проводить сложно. Мы должны поддержать все три стороны. И Этери Георгиевну, ведь уход любимых учениц — всегда очень болезненная сложная история. Тутберидзе все должны сказать ей спасибо за подготовку Трусовой. Саше тоже сложно давалось решение об уходе. Жене нужно пожелать удачи. Он давно тренирует, и ему предстоит огромная работа и большое давление. Это большой вызов, потому что все понимают, что Саша — хорошо обученная талантливая спортсменка. Она проходит через взросление, и нужно провести большую работу, чтобы удержать ее в той форме, в которой она раскрывалась.

Любая конкуренция — это всегда хорошо. В любом случае в группе Тутберидзе остаются Косторная и Щербакова, продолжают карьеру Женя Медведева, Алина Загитова тоже не объявила об окончании. (Евгений Белоусов)