Авербух сравнил уход Трусовой от Тутберидзе с переходом Ягудина от Мишина к Тарасовой
Чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
— Саша Трусова — очень талантливая одаренная и даже гениальная девушка, рекордсменка по количеству четверных прыжков, блистательно выступала в прошлом сезоне. Она — наша гордость, и ей можно пожелать только удачи, — заявил Авербух. — Группа Этери Георгиевны проходит через то, что проходили коллективы всех больших тренеров. Когда собирается большое количество талантливых людей, кто-то покидает группу.
Такое происходило во все времена, и иногда переходы себя оправдывали. Например, Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина, который научил его всей технике, но у них была жесточайшая конкуренция с Женей Плющенко. Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду-2002.
— Болельщики опасаются повторения истории другого перехода, когда Евгения Медведева ушла к Брайану Орсеру от Тутберидзе. Трусовой тоже грозит падение результатов?
— Сейчас параллели проводить сложно. Мы должны поддержать все три стороны. И Этери Георгиевну, ведь уход любимых учениц — всегда очень болезненная сложная история. Тутберидзе все должны сказать ей спасибо за подготовку Трусовой. Саше тоже сложно давалось решение об уходе. Жене нужно пожелать удачи. Он давно тренирует, и ему предстоит огромная работа и большое давление. Это большой вызов, потому что все понимают, что Саша — хорошо обученная талантливая спортсменка. Она проходит через взросление, и нужно провести большую работу, чтобы удержать ее в той форме, в которой она раскрывалась.
Любая конкуренция — это всегда хорошо. В любом случае в группе Тутберидзе остаются Косторная и Щербакова, продолжают карьеру Женя Медведева, Алина Загитова тоже не объявила об окончании. (Евгений Белоусов)