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Авербух сообщил о переходе в его шоу и команду Евгении Медведевой

19:26
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хореограф Илья Авербух заявил о полном переходе в его шоу и команду серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой.

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж. Она тоже ищет, мечется по сюжету. Кроме Медведевой, в роли Анны Карениной задействована Оксана Домнина. В роли Вронского — Роман Костомаров. В роли Каренина — призер олимпийских игр Максим Шабалин», — сказал Авербух в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

Напомним, что Евгения Медведева ранее играла роль Дороти в постановке Авербуха «Волшебник страны Оз». Неоднократная чемпионка мира до сих пор не объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

Дополнительная информация:

https://teleprogramma.pro/news/1840130-dlya-menya-eto-ochen-vajnyy-personaj-averbuh-soobshchil-o-polnom-perehode-v-ego-u3419/amp/

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