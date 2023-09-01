Авербух считает потерей для сборной распад пары Кагановская — Ангелопол

Тренер Илья Авербух поделился мнением о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной, — цитирует Авербуха ТАСС. — Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах».

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».