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Сегодня, 14:27

Авербух считает потерей для сборной распад пары Кагановская — Ангелопол

Руслан Минаев
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Тренер Илья Авербух поделился мнением о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной, — цитирует Авербуха ТАСС. — Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах».

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Илья Авербух
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