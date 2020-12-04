Авербух считает, что Загитова отлично справляется с ролью ведущей «Ледникового периода»

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о возможном сокращении экранного времени фигуристки Алины Загитовой, которая является соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период».

По словам Авербуха, олимпийская чемпионка прекрасно справляется со своей ролью.

- Надо сойти с ума, чтобы писать такую глупость. Алина прекрасно ведет «Ледниковый период» и с каждым новым выпуском шоу становится только краше. Считаю, что Загитова добилась огромного прогресса, Алина — молодец. О сокращении эфирного времени не может быть и речи, — приводит слова Авербуха Teleprogramma.