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Авербух считает, что Загитова отлично справляется с ролью ведущей «Ледникового периода»

17:34
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Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о возможном сокращении экранного времени фигуристки Алины Загитовой, которая является соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период».

По словам Авербуха, олимпийская чемпионка прекрасно справляется со своей ролью.

- Надо сойти с ума, чтобы писать такую глупость. Алина прекрасно ведет «Ледниковый период» и с каждым новым выпуском шоу становится только краше. Считаю, что Загитова добилась огромного прогресса, Алина — молодец. О сокращении эфирного времени не может быть и речи, — приводит слова Авербуха Teleprogramma.

Дополнительная информация:

https://teleprogramma.pro/news/1468522-ilya-averbuh-otvetil-na-sluhi-chto-zagitovoy-sokratili-ekrannoe-vremya-na-u3419-u3423/

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