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Авербух считает, что танцы на льду вошли в программу Олимпиады благодаря успеху Пахомовой и Горшкова

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал смерть экс-фигуриста Александра Горшкова и заявил, что танцы на льду были включены в программу Игр благодаря успеху Людмилы Пахомовой и Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

«Мы всегда будем помнить пару Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, будем благодарны им за то, что спортивные танцы благодаря их успеху стали олимпийским видом спорта», — цитирует Авербуха ТАСС.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16352511
Александр Горшков (фигурное катание)
Илья Авербух
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