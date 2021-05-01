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Авербух считает, что переход Трусовой к Тутберидзе пойдет на пользу фигуристке

21:34
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Вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух высказался о переходе россиянки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.

1 мая Евгений Плющенко объявил об уходе из его академии 16-летней Трусовой в своем Instagram.

«Я могу сказать только о том, о чем говорил не единожды, что спортсменки, выращенные в школе «Хрустального», максимальный результат могут показать именно в школе «Хрустального», — приводит слова Авербуха ТАСС. — Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение Алены Косторной. Думаю, что конкуренция у нас колоссальная, в женском одиночном катании шесть девочек, если не больше, претендуют на три (олимпийские) путевки. Новость действительно громкая. Нашим делом остается только смотреть».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11293383

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