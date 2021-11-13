Авербух считает, что Мишина и Галлямов подтвердили статус главных фаворитов олимпийского золота

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на «Гран-при Японии».

«Хочется их поздравить. Тарасова и Морозов решили главную задачу — попали в финал «Гран-при». Огромный шаг в попадание в финал сделали Мишина и Галлямов. Конечно, Тарасова и Морозов не показали ни в короткой, ни в произвольной программе идеального выступления. Уверен, что получили пищу для работы. В первую очередь с точки зрения психологии. Было видно, что ребята готовы хорошо. Что касается Мишиной и Галлямова, то они подтвердили статус главных фаворитов олимпийского золота. Они справились. Думаю, что когда наберут оптимальную форму, станут еще сильнее. Здорово, что в парном катании у нас сильная команда. Главные конкуренты для нас — Китай. Не надо забывать, что Олимпиада будет именно там. Борьба будет очень серьезной», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 13 ноября, Мишина и Галлямов набрали 227,28 балла по сумме короткой и произвольной программ на «Гран-при Японии» в Токио. Второе место заняла еще одна российская пара, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (213,27), на третьей строчке — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).