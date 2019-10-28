Авербух считает, что Кихире будут оказывать поддержку при равенстве с россиянками

Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» поделился мнением об японке Рики Кихире. На этапе «Гран-при» в Канаде она заняла второе место. После соревнований она заявила, что подумает об усложнении технической части своей программы.

— Еще год назад казалось, что японка Рика Кихира — это супертоп на несколько лет. Но сейчас она по сравнению с россиянками неконкурентноспобна. Что происходит?

— Но Кихира выиграла короткую программу, у нее появилась стабильность на тройном акселе, — рассказал Авербух. — И я как раз считаю, что Кихиру будут подтягивать в любом случае. При нечистом исполнении четверных прыжков нашими девчонками Кихира будет одной из тех, кто способна наших покусать. Японка — одна из немногих, кто попадет в финал «Гран-При», кроме наших спортсменов. Потому что, судя по всему, финал может быть абсолютно российским.

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