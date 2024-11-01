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Сегодня, 12:20

Авербух считает, что дуэль Ягудина и Кондратюка станет изюминкой спектакля «Кармен»

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Хореограф Илья Авербух прокомментировал дуэль олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и призера Игр Марка Кондратюка в своем ледовом шоу «Кармен».

«Я уверен, что эта дуэль будет, безусловно, одной из самых ярких изюминок нашего спектакля и оставит зрителей в восторге. Это два харизматичных представителя разных поколений нашего фигурного катания. Марк Кондратюк, который для меня останется чемпионом Игр в Пекине, как и вся наша олимпийская команда. И Ягудин — чемпион Игр-2002. Уверен, что это будет отдельное захватывающее действие. И в том, что Марк отвоюет свою долю аплодисментов, я абсолютно не сомневаюсь», — цитирует Авербуха ТАСС.

Ледовое шоу «Кармен» пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 1 ноября, в пятницу.

Источник: ТАСС
Алексей Ягудин
Илья Авербух
Марк Кондратюк
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