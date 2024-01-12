Авербух считает чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян стартом категории Б

Хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух заявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию без участия российских спортсменов является турниром категории Б.

«Единственная мотивация смотреть такой турнир — увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российский фигуристов.

Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России", — цитирует Авербуха ТАСС.