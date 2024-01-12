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Сегодня, 10:34

Авербух считает чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян стартом категории Б

Виктория Кравченко
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Хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух заявил, что чемпионат Европы по фигурному катанию без участия российских спортсменов является турниром категории Б.

«Единственная мотивация смотреть такой турнир — увидеть своих условных соперников, но европейский чемпионат без российский фигуристов.

Единственное, в чем исторически была сильна Литва в фигурном катании, так это в танцах благодаря Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые всегда тренировались в России", — цитирует Авербуха ТАСС.

На проходящем в Литве чемпионате Европы выступают 27 рожденных в России фигуристов: 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров.

Источник: https://tass.ru/sport/19714149
Илья Авербух
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