Авербух рассказал, почему Коляда катается в его шоу и пропускает соревнования

Российский хореограф и фигурист, чемпион мира Илья Авербух объяснил «СЭ», как в его шоу появился действующий фигурист Михаил Коляда. 24-25 февраля Коляда выступил в шоу Авербуха в Череповце и Ярославле, но снялся с финала Гран-при 3-5 марта в Санкт-Петербурге. Кроме того, организатор тура «Ледниковый период» объявил несколько фамилий его участников среди действующих фигуристов.

— Коляда вроде бы в прекрасной форме, но не выступает на соревнованиях. Это вы его из спорта в шоу перетянули?

— Нет, все не так. (смеется) В первую очередь это решение Миши, и как раз Алексей Николаевич [Мишин] попросил меня поддержать его и взять его на выступления. Потому что он много болел, пропустил, из-за этого не мог набрать форму. Первым раздался звонок Мишина мне еще перед новогодними представлениями. Попросил взять его в том числе в тур, чтобы он не прозябал, потому что никак не может набрать форму из-за череды болезней. Я рад этому сотрудничеству, потому что Миша — очень талантливый фигурист. К нам после финала Гран-при присоединится Марк Кондратюк, я стараюсь поддерживать всех фигуристов, где-то будет Саша Самарин, Андрей Мозалев. Нет, я не просил Мишу завершить карьеру ради наших шоу. Через несколько городов к нам вернется Леша Ягудин.