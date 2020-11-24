Авербух рассказал, почему Бузова не ушла из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как проявила себя в шоу «Ледниковом периоде» певица и ведущая Ольга Бузова. Девушка выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

— Конечно, Бузова сделала качественный шаг за время участия в проекте, — сказал Авербух в интервью журналисту Василию Конову. - Я считаю, что как раз Ольга в этом плане и является такой лакмусовой бумажкой, потому что ей сложно это дается. Кому-то дается чуть легче. Каждый же примеривает на себя эту историю — покататься на коньках. Ну, как всем нам — у нас что-то получается чуть легче, что-то получается сложнее. И у Оли было миллиард причин, как взять, придумать себе и уйти с проекта. Но она настоящий боец, и за это ее можно бесконечно уважать.

Я считаю, что если мы сейчас просто трезво посмотрим на те эпизоды, которые были в начале, и то, что она демонстрирует в конце проекта, — это дорога на преодоление. Ведь действительно, места в нашем проекте очень условны, но фигуристы всегда останутся теми чемпионами, какими они были в спорте, а звезды никогда не будут писать у себя «победитель проекта «Ледниковый период». Это все очень условно — все эти места. Мы тут психуем из-за оценок — это все пшик, пузырь мыльный. Через 10 минут думаешь: что ты вообще там говорил?

А вот тот рост, который ты сделал, те номера, которые останутся, — это нельзя не видеть. Это надо быть слепым, чтобы это не увидеть. Для меня это челлендж, вызов — с Олей пройти дорогу и Оле тоже дать. Как и каждому из участников. Ведь каждый из участников получает огромное количество энергии, сил, творческой энергии, и мне очень важно доказать, что человек только на своем труде может пройти эту дорогу.