Авербух рассказал об отсутствии заявок на постановку программ в олимпийский сезон

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух признался, что пока не получал предложений по постановке программ от ведущих спортсменов на предстоящий олимпийский сезон.

«В этом году я работал очень продуктивно с Мишей Колядой, со многими. В этом сезоне поступает много предложений, но не от ведущих спортсменов. Посмотрим, сейчас после командного чемпионата мира вернутся, я не навязываю себя. Если кто предлагает, я с радостью работаю, потому что это еще одно направление. Тем более олимпийский сезон, я думаю, что предложения будут», — цитирует Авербуха ТАСС.

В этом сезоне Авербух поставил произвольную программу для Михаила Коляды, который выиграл чемпионат России в Челябинске и занял 5-е на чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме.