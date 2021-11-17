Авербух рассказал о тренировках Авериных на льду: «У них такая же проблема, как у балерин»

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как проходили занятия художественных гимнасток Дины и Арины Авериных для участия в проекте «Ледниковый период».

— Вы упоминали, что сестры Аверины уже начинали тренироваться для участия в проекте. Можете рассказать, с какими партнерами вы их видели? Возможно, даже пробовали?

— Мы провели несколько тренировок. Конечно, у девчонок такая же проблема, как у балерин, они все немножко стоят на прямых ногах. Но они очень быстро схватывали. Мы провели объективно буквально три тренировки, поэтому до партнеров дело не дошло. Но одной из моих идей было поставить одной сестре в пару танцора, а другую поставить к парнику. Чтобы они в таком направлении развивались. Посмотрим. Надеюсь, это не последний сезон.

Полный комментарий Авербуха по поводу возможного участия сестер Авериных в «Ледниковом периоде» читайте здесь