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Авербух рассказал о состоянии Тотьмяниной после операции в онкоцентре

12:40

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина должна восстановиться после операции к 3 ноября, чтобы принять участие в ледовом шоу. Об этом сообщил хореограф Илья Авербух.

Во вторник Тотьмяниной была сделана операция в московском онкологическом центре. В клинике экс-фигуристке был удален желчный пузырь. Позже агент Тотьмяниной Анастасия Драпеко сообщила, что здоровью бывшей спортсменки ничего не угрожает.

— Мы с Таней на связи, желаю ей скорейшего выздоровления. Все хорошо, — цитирует РИА Новости Авербуха. — В скором времени она будет в форме, чтобы ответить на все вопросы. Нет сомнений, что 3 ноября она выйдет на лёд в шоу Игоря Крутого.

?Это личные истории, они не требуют большого шума и огласки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191016/1559845592.html

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