Авербух рассказал о работе своей спортивной школы в Крыму

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о работе своей спортивной школы в Крыму.

Отделения школы Авербуха «Наследие» открыты в трех городах России — Симферополе, Ставрополе и Ессентуках. В школе занимаются более 1500 детей.

«Давно работаю в Крыму, у меня это не желание, а реальность. Построил ледовый центр в Симферополе, он три года уже живет, показывает результаты — хоккеисты попали в суперфинал «Золотой шайбы», о чем я не мог и мечтать. Я не говорю, я делаю, плюс строится еще один каток в Евпатории, дети получают большое количество льда для занятий. Я привез тренеров для подготовки — выстроена работа школы «Наследие», я давно это делаю», — приводит слова Авербуха ТАСС.