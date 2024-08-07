Авербух рассказал о планах на сотрудничество с Медведевой

Хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на вопрос о будущем сотрудничестве с экс-фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Осенью будет шоу Жени Медведевой? Я над этим шоу не работаю. Хочу, чтобы у Жени все получилось, это ее юбилей. Пусть это шоу будет ярким и достойнейшим.

У меня на осень — «Кармен» с участием той же Медведевой в главной роли. Это будет большое событие на «ЦСКА Арене». Новое новогоднее предоставление, елка — там же, на «ЦСКА Арене». На 8 марта готовлю большое юбилейное шоу Игоря Крутого, это будет сумасшедший гала-концерт. В общем, очень много различных проектов», — цитирует Авербуха Metaratings.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 года, двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы, а также двукратной чемпионкой России.