Авербух рассказал, как проходят тренировки Медведевой и ее нового партнера по «Ледниковому периоду» Федотова

Хореограф Илья Авербух подтвердил, что новым партнером чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду» стал актер Федор Федотов.

«У Жени и Федора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актер, за то, что они пошли нам навстречу. Федор снимается в очень знаковом фильме. График съемок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днем это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались», — приводит Sport24 слова Авербуха.

Ранее «СЭ» стало известно, что Медведеву и Федотова будут снимать 5 ноября вместе с другими парами.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, который неожиданно покинул проект неделю назад.