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Авербух рассказал, есть ли конфликт между Медведевой и Загитовой

15:24
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, есть ли конфликт между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Что касается Загитовой и Медведевой, то никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт», — приводит слова Авербуха пресс-служба «Первого канала».

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» Загитова выступит в качестве ведущей, а Медведева станет участницей. Ее партнером будет тиктокер Даня Милохин.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/shows/lednikovyy-period-2021/o-proekte

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Екатерина Савостина все материалы автора

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