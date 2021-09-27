Авербух рассказал, есть ли конфликт между Медведевой и Загитовой

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, есть ли конфликт между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Что касается Загитовой и Медведевой, то никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт», — приводит слова Авербуха пресс-служба «Первого канала».

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» Загитова выступит в качестве ведущей, а Медведева станет участницей. Ее партнером будет тиктокер Даня Милохин.