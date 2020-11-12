Авербух рассказал, что переживает из-за ошибок участников «Ледникового периода» во время прокатов

Продюсер и постановщик шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о номерах программы. Он отметил, что переживает из-за ошибок участников в прокатах.

— Снимаем мы все по-настоящему, одним дублем. Кто упадет, тот упадет. А кто откатается здорово, получит свои 6,0. А мы всегда будем ждать пару на белом диване. Я знаю, сколько работы проведено перед каждым выступлением, сколько в нем нюансов. И очень переживаю, если у ребят случаются ошибки. И после того, как они происходят, участники выходят, как на исповедь, все хотят поддержки. И я сам за всех переживаю — у меня уже следы на ладонях от зажатых кулачков. Для всех нас прокат — момент истины.

Как-то с досады треснул кулаком по дивану. Думал, что он мягкий, а оказалось, что в нем твердая планка, теперь рука болит. Вообще, когда участники ошибаются, я в первую очередь злюсь на них. Думаю: «Как же так, почему нельзя было сделать?!», а потом уже виню себя, анализирую, думаю, что можно было бы найти другой подход. В общем, у меня всегда сначала виновата клюшка, а потом понимаю, что дело в руках, — сказал Авербух в интервью «Первому каналу».