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Авербух прокомментировал уход Степановой и Букина к Жулину

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал переход Александры Степановой и Ивана Букина к тренеру Александру Жулину.

«Нет, я не удивился. Ребята имеют право попробовать себя с другими наставниками. Хотя Ирина Жук и Саша Свинин сделали для этой пары очень многое. Они создали этот дуэт. Саша Жулин — выдающийся специалист. Думаю, он соскучился по паре такого уровня. Пара и тренер, которые изголодались по большим соревнованиям, могут дать вместе хороший результат.
Важно, какое лицо найдут ребята. Но просто не будет. Кагановская и Ангелопол потрясающе ворвались в топ наших танцев, мне очень нравятся их выступления с современным дыханием, качественными элементами. И они не собираются отдавать лидирующие позиции. Наоборот, будут взрослеть и становиться интереснее.
Не будет такого, что все расстелятся перед Степановой и Букиным. Борьба будет. У нас много серьезных пар. Хотя они так часто меняются, что я не успеваю понять, кто с кем катается. А это неправильно, потому что в танцах дуэт должен долго кататься вместе. Ну и не забываем про Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Ждем, что ребята будут сражаться. У нас хорошее положение дел в танцах», — приводит Sport24 слова Авербуха.

О переходе Степановой и Букина из группы Александра Свинина и Ирины Жук к Александру Жулину стало известно 22 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-28-averbukh-o-smene-trenera-stepanovoy-i-bukinym-zhulin-vydayushchiysya-spetsialist-on-soskuchilsya-po-pare-takogo-urovnya
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Илья Авербух
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