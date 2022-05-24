Авербух прокомментировал идею Плющенко провести шоу в ДНР

Российский хореограф и режиссер-постановщик Илья Авербух выразил свое отношение к инициативе Евгения Плющенко провести ледовое шоу в Донецке.

— Я вспоминаю, как мы не раз проводили шоу в Донецке, там прекрасный Ледовый дворец, где мы выступали. Я думаю, что всему свое время. Придет время, когда все успокоится, и тогда не вижу ничего предосудительного в том, чтобы выступать там, — сказал Авербух.

18 марта Евгений Плющенко заявил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также он отметил, что готов предложить эту инициативу Министерству спорта РФ.

Полностью интервью с Ильей Авербухом — здесь