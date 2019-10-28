Авербух призвал Медведеву учить четверные прыжки

Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» призвал Евгению Медведеву обратить внимание на четверные прыжки. На этапе «Гран-при» в Канаде она заняла пятое место.

— Медведева катастрофически выступила в короткой программе, и не смогла вытащить себя на подиум даже после блестящей произвольной. Вернулись разговоры о том, что надо возвращаться в Россию — отъезд был неудачен. Или надо уходить в шоу.

— Так говорят лжеспециалисты, — отметил Авербух. — Надо идти той дорогой, которую Женя выбрала. Говорить о том, что по возвращению в Россию она начнет прыгать четверные прыжки, неправильно. У нее есть свой фарватер, она его выбрала. История в итоге все рассудит, что и кто по факту получил, вердикт на себя я не возьму. Но думаю, что Жене нужно принять для себя много важных решений. Если она планирует продолжать карьеру и бороться, надо, видимо, переориентировать себя исключительно на спорт, отодвинуть все, как бы это ни странно звучало от Ильи Авербуха, другие факторы в виде ледовых шоу, и сконцентрироваться на том, чтобы выучить четверные прыжки.

Хотя бы один — четверной сальхов, что могло бы рассчитывать кататься не в расчете на ошибки других, а на то, что можно переиграть остальных благодаря своему катанию. Объективно Женя большой молодец, усложнила контент, потому что сальхов-ритбергер — это новый выученный каскад. Но, конечно, если она приняла решение оставаться, а она может бороться, она сложившаяся личность, прошла все этапы взросления, тогда надо идти на запредельные высоты и учить четверные прыжки. Иначе надо достойно завершать карьеру, и как раз фокусироваться на ледовых шоу.

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