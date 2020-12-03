Авербух предложил провести отдельный отборочный турнир для фигуристов перед чемпионатом мира

Серебряный призер Олимпиады и чемпион мира 2002 года Илья Авербух в разговоре с «СЭ» предложил решение вопроса об отборе в сборную России. Как правило, отбор происходит на национальном чемпионате, но сейчас неизвестно, смогут ли в нем участвовать все лидеры и пройдут ли все турниры, куда отбираются спортсмены — чемпионат Европы и мира.

— Конечно, невозможно подстраиваться под спортсменов, чемпионат России — отборочный турнир для сборной на тот же чемпионат Европы, который, как мы надеемся, состоится. Но в сложившейся ситуации вполне логично было бы перед чемпионатом мира, главным стартом сезона, провести контрольные прокаты, перекаты — как угодно назовите. Некий турнир, чтобы проверить, кто как готов именно перед мировым первенством.

— Есть финал Кубка России в конце февраля.

— Может быть, его стоит поднять в ранг отборочных стартов перед чемпионатом мира. И уже по итогам двух турниров принимать решение. То есть на Европу отправляем только по чемпионату России, а на мир — все-таки в первую очередь учитывая результаты, которые достигнуты ближе к самому старту. В силу того, что сезон очень сложный, нет финала Гран-при и определять достойнейших из достойных на турнире за три месяца до чемпионата мира не совсем верно. Но, конечно, чемпионат России надо проводить, это знаковый и важный турнир. Просто хотелось бы, чтобы федерация пришла к пониманию необходимости корректировок. В том числе и посмотрев на ситуацию с заболевшими. Потому что никакой их вины в этом нет. Это общая беда. У этих спортсменов должен быть второй шанс. Вот такой бы выход я предложил: ни в коем случае не отмена чемпионата России, но расширение критериев отбора в сборную.

Полностью интервью Ильи Авербуха скоро в «СЭ»

(Дмитрий Кузнецов)