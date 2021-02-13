Авербух предложил добавить в программу Кубка Первого канала выступления без прыжков

Известный продюсер, призер Олимпиады и чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал, какие новые конкурсы для фигуристов по типу прыжкового турнира можно провести в рамках Кубка Первого канала.

Отметим, что первый в истории командный турнир Кубок Первого канала прошел в Москве на прошлых выходных.

«Было бы интересно, например, увидеть соревнования по спецпрограмме, — сказал Авербух. — Это особая артистическая программа для одиночников без прыжков. Раньше такие соревнования несколько раз уже проводились, и я очень жду возрождения идеи».

По словам Авербуха, спецпрограмма — это особый вид фигурного катания на стыке шоу и соревнований, где основной упор на креатив и артистизм. «Хочется видеть программу, где решает исключительно артистизм, владение коньком, креатив, вращения, чувство музыки. Прыжки возможны, но не классические лутц и сальхов, а нужно придумывать новые, собственные прыжки, — продолжает Авербух. — Как, собственно, в свое время придумали все существующие сегодня прыжки. Именные, особые прыжки. Эти соревнования дали бы возможность проявить себя креативным, творческим спортсменам.

Потому что те, кто хорошо прыгают могут показать свои таланты на прыжковом турнире. А для «катальщиков» будет свой турнир. Эти ребята удивительно красиво катаются, вращаются, но не могут прыгать сверхсложные прыжки и из-за этого не достигают очень больших успехов. Подобный фестиваль стал бы такой творческой отдушиной, с эксклюзивными креативными элементами. Возможны, кстати, и ультра-си, запрещенные в обычной программе — тот же прыжок сальто, через себя. Мы их видим обычно в показательных выступлениях, но и в формате шоу-турнира видеть было бы интересно такие прокаты. И это продвинет наш спорт вперед".

(Рустам Имамов)