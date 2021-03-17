Авербух поздравил жену Арзамасову с днем рождения на воздушном шаре. Видео
10:46
Хореограф Илья Авербух на воздушном шаре поздравил супругу, актрису Елизавету Арзамасову с днем рождения.
17 марта Арзамасовой исполнилось 26 лет. Судя по геолокации, пара сейчас пребывает в Обьединенных Арабских Эмиратах.
«Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей, как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом», — подписал публикацию в Instagram Авербух.
Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в декабре прошлого года.
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