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Авербух поздравил жену Арзамасову с днем рождения на воздушном шаре. Видео

10:46
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото Twitter
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото Twitter

Хореограф Илья Авербух на воздушном шаре поздравил супругу, актрису Елизавету Арзамасову с днем рождения.

17 марта Арзамасовой исполнилось 26 лет. Судя по геолокации, пара сейчас пребывает в Обьединенных Арабских Эмиратах.

«Лиза, поздравляю тебя с днем рождения! Пари вот так всегда над землей, как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом», — подписал публикацию в Instagram Авербух.

Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в декабре прошлого года.

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