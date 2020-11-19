Авербух поздравил Медведеву с днем рождения

Хореограф Илья Авербух поздравил фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения. Ранее он поставил двукратной чемпионке мира несколько программ.

— Ты — выдающаяся спортсменка, которая идет по яркому и очень сложному пути, — написал Авербух в Instagram. — Но я убежден, что этот путь — победный! Я счастлив, что мы создали четыре программы во время нашего сотрудничества. С тремя из них ты стала двукратной чемпионкой мира! Скоро все испытания отступят, и мы увидим тебя блистающей на льду. Будь счастлива, пусть все задуманное сбывается.

?