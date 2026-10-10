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Авербух поздравил Дикиджи с победой на Мемориале Дениса Тена

Авербух поздравил Дикиджи с победой на Мемориале Дениса Тена

Алексей Михайлов

Тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал «СЭ» победу Владислава Дикиджи на турнире серии «Челленджер» Мемориал Дениса Тена в мужском одиночном катании.

«Поздравляю Влада, молодец. Он набрал хорошую форму. Явно один из фаворитов этого сезона наравне с Гуменником и Семененко. Пока наши ребята достойно проходят эти турниры», — сказал Авербух «СЭ».

Дикиджи набрал за произвольную программу 205,48 балла. В сумме с короткой программой (107,31) на его счету 312,79 балла.

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате (Казахстан) с 8 по 10 октября.

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Владислав Дикиджи
Фигурное катание
Илья Авербух
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