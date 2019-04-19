Авербух поставит произвольную программу Самодуровой и короткую Туктамышевой

Известный хореограф Илья Авербух поставит произвольную программу чемпионке Европы-2019 Софье Самодуровой и короткую чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой. Он также поделился ожиданиями от выступлений Туктамышевой в предстоящем сезоне.

– Новый сезон – очень важный вызов для Лизы, поскольку у ней пока такая синусоида: вот она стреляет, потом два сезона пропускает, потом опять стреляет – уже второй раз после Олимпиады, – приводит Nevasport слова Авербуха. – Лиза уже сложившаяся спортсменка, сейчас не важно – 21, 22, 23, 24 года, все теперь зависит от ее внутреннего состояния. Все изменения она уже прошла. Сейчас Лиза освоила тройной аксель, может ещё прибавить в контенте.

22-летняя Туктамышева в прошедшем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

16-летняя Cамодурова в дебютном взрослом сезоне завоевала две медали этапов "Гран-при", а также вышла в финал серии, где стала пятой. На чемпионате России спортсменка заняла шестое место, что позволило ей попасть в состав российской сборной на чемпионат Европы, где фигуристка выиграла золотую медаль. На чемпионате мира фигуристка стала восьмой, на World Team Trophy в составе сборной России выиграла бронзу.

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