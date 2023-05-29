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Сегодня, 21:16

Авербух поставит программы Ветлугину и Колесникову к новому сезону

Алина Савинова
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Хореограф Илья Авербух занимается постановкой программ к новому сезону для российских фигуристов Матвея Ветлугина, Николая Колесникова и спортивной пары Илья Княжук/Наталья Хабибуллина.

«Сейчас уже сделана короткая программа для Ильи Княжука и Наташи Хабибуллиной, будем работать и над произвольной. Также будем работать над новой программой для Николая Колесникова. С Алексеем Николаевичем Мишиным договорились сделать произвольную программу для Матвея Ветлугина. Возможно, будет и для Лизы [Тукатмышевой]», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Авербух является Заслуженным мастером спорта России. В паре с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17872051
Фигурное катание
Илья Авербух
Матвей Ветлугин
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