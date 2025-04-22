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Авербух: «Мишин предложил поставить программу Муравьевой на следующий сезон»

Руслан Минаев
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Хореограф Илья Авербух займется подготовкой программы для фигуристки Софьи Муравьевой.

«Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «СЭ») обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьевой на следующий сезон», — цитирует Авербуха ТАСС.

15 апреля стало известно, что 18-летняя спортсменка продолжит карьеру в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

Муравьева — серебряный призер чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года.

Источник: ТАСС
Софья Муравьева
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Илья Авербух
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