Авербух поставил новый показательный номер Туктамышевой. Она не будет раздеваться

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о новом показательном номере, который она будет исполнять в сезоне 2019/2020. Идея и постановка принадлежит Илье Авербуху. Спортсменка будет кататься под композицию "Shallow", которую исполняет американская певица Леди Гага и актер Брэдли Купер.
– Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow. Постановка и идея – Илья Авербух, – написала Туктамышева.
Напомним, что в минувшем сезоне Туктамышева каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".
Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном.😜 Номер под трек Shallow. Постановка и идея @averbukhofficial.🤝 . . . Thorny way of figure skater, who decided not to take off her suit in a new gala program.😜 Chosen single for performance - "Shallow". Production and idea @averbukhofficial.🤝