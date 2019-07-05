Авербух поставил новый показательный номер Туктамышевой. Она не будет раздеваться

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о новом показательном номере, который она будет исполнять в сезоне 2019/2020. Идея и постановка принадлежит Илье Авербуху. Спортсменка будет кататься под композицию "Shallow", которую исполняет американская певица Леди Гага и актер Брэдли Купер.

– Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow. Постановка и идея – Илья Авербух, – написала Туктамышева.

Напомним, что в минувшем сезоне Туктамышева каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".