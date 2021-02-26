Авербух поделился ожиданиями от финала Кубка России

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух поделился ожиданиями с «СЭ» от финала Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Мы все в ожидании чемпионата мира в Швеции. А Кубок России — это интрига, по его итогам будет принято решение, кто поедет третьим номером на чемпионат мира в составе сборной. Борьба Алены Косторной, Лизы Туктамышевой и Нугумановой за третью путевку имеет очень большой интерес. Также хочу отметить, что у всех девчонок приблизительно равные шансы», — сказал «СЭ» Авербух.

Также Авербух поделился своим мнением о фаворитах турнира.

«Что касается фаворитов, то я считаю, что их нет. Все фавориты Кубка России его пропускают. Но на этом турнире важен и интересен именно процесс формирования нашей сборной, а не гонка за пьедестал».

(Елизавета Денисова)