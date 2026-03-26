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26 марта, 19:34

Авербух о Валиевой: «Мы должны быть счастливы и поддерживать ее!»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал «СЭ» возвращение Камилы Валиевой на официальные соревнования после дисквалификации.

Спортсменка приняла участие в Кубке Первого канала.

«Все происходит поэтапно. Камила набирает форму, начинает работать. Сейчас вся работа будет над программой, представленной на Кубке Первого канала, а также над показательной программой, которая тоже будет развивать Камилу. Здорово, что она набирает форму. Чудес не бывает, в одну секунду ничего не может быть. Сейчас происходит и творческий поиск. Мне кажется, мы должны быть счастливы и поддерживать ее!» — сказал Авербух «СЭ».

В составе команды Москвы Валиева стала победителем Кубка Первого канала-2026.

(Варвара Новичихина)

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