Авербух поддержал участие Туктамышевой в «Ледниковом периоде»

Призер Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух отреагировал на слова Елизаветы Туктамышевой в интервью «Чемпионату» о желании выступить в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» в паре с российским певцом Федором Инсаровым (Федуком) или Александром Палем.

«Я это всячески приветствую и жду, когда Лиза завершит свою спортивную карьеру. Она очень артистичная, я работал с ней над несколькими показательными программами. Мне очень импонирует ее характер, ее спортивная дорога. Если после завершения ее спортивной карьеры, «Ледниковый период» будет проходить, то я с удовольствием посотрудничаю с Лизой в этом проекте», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух оценил шансы Туктамышевой на участие в проекте в роли ведущей.

«Кто будет ввести проект решает исключительно руководство «Первого канала». Самое главное, что «Ледниковый период» очень популярен среди любителей и спортсменов, что для меня очень важно. После завершения карьеры они стремятся и хотят попасть в этот проект, потому что он действительно очень знаковый, котируется в мире фигурного катания. Что касается ведущей, то Лиза многогранная личность, если хотела бы попробовать себя в этом, то здесь должно поступить предложение уже от «Первого канала», — добавил Авербух.

7 марта «Первый канал» покажет гала-концерт шоу «Ледниковый период». Ранее Туктамышева призналась, что ее цель на будущее — попасть на Олимпиаду в Пекине, которая состоится в 2021 году.

(Анастасия Пастернак)