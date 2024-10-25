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Сегодня, 09:12

Авербух поддержал появление Лиги чемпионов по фигурному катанию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на запуск Лиги чемпионов по фигурному катанию в России.

«Лига чемпионов по фигурному катанию? Еще не видел сам формат. Но это поиск интересных решений. Чем больше интерес, тем лучше. Я за любые новшества. Тем более сейчас, когда мы несправедливо отстранены... Лишний интерес никогда не помешает», — цитирует Авербуха Sport24.

24 октября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что в текущем сезоне проведет виртуальную Лигу чемпионов среди фигуристов. В соревнованиях примут участие 78 фигуристов. По итогам жеребьевки их разделят на шесть команд.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Илья Авербух
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