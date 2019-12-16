Авербух поддержал Мишина по ситуации в российском фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух поддержал высказывание тренера Алексея Мишина о ситуации в российском фигурном катании, сообщает РИА «Новости».

В минувшие выходные команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram отреагировала на слова прославленного спортсмена Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес фигуристки Алины Загитовой, решившей приостановить карьеру. Авторы текста призвали экспертов ценить труд Загитовой, которая является «величайшей спортсменкой». Ранее, как передают СМИ, Тарасова выразила мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко предположил, что юная фигуристка испугалась конкуренции.

Мишин заявил следующее: «Надо прекратить хейтерство, а то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта. Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески и тактично».

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