Авербух ответил на критику Рудковской за использование песни Билана
Хореограф Илья Авербух ответил на критику продюсера Яны Рудковской за использование композиции известного исполнителя Димы Билана в своей постановке.
В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Рудковской, в постановке один из номеров был поставлен под песню Билана «Держи» без разрешения.
— Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведения ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА «Лужники» в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество», — приводит «РИА Новости» слова Авербуха.
В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, в указанные организации нами были предоставлены отчеты о всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчетов мы произвели перечисление авторских вознаграждений.
Насколько мне известно, Первый канал осуществил телевизионный показ шоу на основании имеющегося лицензионного договора с вышеуказанными общественными организациями. Таким образом, мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства РФ.