Авербух ответил на критику Рудковской за использование песни Билана

Хореограф Илья Авербух ответил на критику продюсера Яны Рудковской за использование композиции известного исполнителя Димы Билана в своей постановке.

В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Рудковской, в постановке один из номеров был поставлен под песню Билана «Держи» без разрешения.

— Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведения ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА «Лужники» в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество», — приводит «РИА Новости» слова Авербуха.