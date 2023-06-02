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Сегодня, 16:57

Авербух ответил, могут ли ледовые шоу стать более привлекательными для фигуристов, чем официальные турниры

Алина Савинова
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Российский хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы не смогут выступать в ледовых шоу без завоеванной известности на турнирах.

«Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Это высосано из пальца. С точки зрения финансов и медийности? У вас сбит вектор. Чтобы выступать в ледовых шоу и зарабатывать в них, нужно сначала стать чемпионом чего-то. А не просто выйти и кататься в ледовых шоу, в которых ты будешь никому не нужен без своих титулов. Поэтому вопрос идиотский», — цитирует Авербуха Legalbet.

Авербух является продюсером программы «Ледниковый период». Также он занимается постановкой театрализованных ледовых шоу и спектаклей с участием звезд фигурного катания.

Источник: https://legalbet.ru/news/averbuh-rasskazal-mogut-li-ledovie-shou-stat-bolee/
Фигурное катание
Илья Авербух
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