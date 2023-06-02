Авербух ответил, могут ли ледовые шоу стать более привлекательными для фигуристов, чем официальные турниры

Российский хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы не смогут выступать в ледовых шоу без завоеванной известности на турнирах.

«Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Это высосано из пальца. С точки зрения финансов и медийности? У вас сбит вектор. Чтобы выступать в ледовых шоу и зарабатывать в них, нужно сначала стать чемпионом чего-то. А не просто выйти и кататься в ледовых шоу, в которых ты будешь никому не нужен без своих титулов. Поэтому вопрос идиотский», — цитирует Авербуха Legalbet.

Авербух является продюсером программы «Ледниковый период». Также он занимается постановкой театрализованных ледовых шоу и спектаклей с участием звезд фигурного катания.