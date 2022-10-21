Авербух отреагировал на высказывание Терюшкова, назвавшего ледовые шоу профанацией фигурного катания

Серебряный призер Олимпийских игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух отреагировал на высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания».

Он заявил, что такие мероприятия не несут смысловой нагрузки и навязывают обществу ложных кумиров.

«Мне не хочется вступать с ним в полемику. Я не хочу вообще даже замечать его высказывания», — приводит «РБ Спорт» слова Авербуха.

Ранее слова Терюшкова прокомментировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, посчитав их странными.