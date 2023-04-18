Авербух: «Баюл давно себя дискредитировала, начав поливать грязью Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали»

Российский фигурист и режиссер ледовых шоу чемпион мира Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая призвала МОК не допускать российских спортсменов к участию на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В прошлом великая фигуристка, но это не говорит о том, что это большой человек. Она давно себя дискредитировала, когда начала поливать грязью Татьяну Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали. Так что мне уже неинтересно, что заявляет этот человек», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Баюл заявила, что записала обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором попросила не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.